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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2020 Perşembe 18:44 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 18:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur." dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]