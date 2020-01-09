Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı09 Ocak 2020 Perşembe 18:44 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 18:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında medya çalışanlarının tarafsız ve doğru bilgi vermesinin önemine dikkat çekti.
Türkiye'de demokrasisinin kesintiye uğradığı dönemler olduğunu hatırlatan Erdoğan, basının bu olumsuz sürecin etkisinden kurtulmasının uzun zaman aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, medyanın yaşanan olumsuzluklardan çıkardığı dersler ışığında, toplumsal hassasiyetleri dikkate almasını istedi.
Erdoğan mesajında, "Medyamızın karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacağına, vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceğine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum." dedi.
Kaynak: TRT Haber