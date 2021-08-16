Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun Afganistan temaslarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Afganistan'daki son durum ele alındı.

BM Güvenlik Konseyi Afganistan için toplandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda "Afganistan" toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da katıldığı videokonferans toplantısı yapıldı. Toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.