Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'daki depreminin yıl dönümünde vatandaşın deprem algısına yönelik bir araştırma yapıldı. 1100 kişinin katıldığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 71'i depreme karşı hazır hissetmiyor. Hatta daha önce deprem tecrübesi yaşayanların yüzde 86'sının deprem çantası dahi yok.

Katılımcılara "ev alırken ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştırdınız mı" sorusu da yöneltildi. Yüzde 34’ü "evet araştırdım" derken, yüzde 66’sı deprem araştırması yapmadığını belirtti.

Toplanma alanları konusunda vatandaşın yüzde 56'sı bilgi sahibi. Deprem sigortasının zorunlu olması gerektiğini düşünenlerin oranı da yüzde 61.