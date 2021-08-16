Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Parti Yalova İl Başkanı Tatar tutuklandı
İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandı.
2010 yılında Yalova 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 12 ay hapse mahkum edilen Erol Tatar'ın cezası kesinleşti.
Tatar, polis uygulama noktasında gözaltına alındı.
İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, işlemlerinin ardından Kocaeli Açık Cezaevi'ne teslim edildi.
Etiketler: İyi Parti
Son Haberler
- 17:33
- 17:32
- 17:32
- 17:30
- 17:22
Sıradaki Haber
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Sel bölgelerinde 47 vatandaşımız kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz