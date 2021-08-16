PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde taciz ateşi açtı. Pençe Şimşek Operasyonu sırasında çıkan çatışmada, Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit için için Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında cenaze töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Törene, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

9 aylık asker olan Öztürk, 29 yaşındaydı.

Pençe Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinden bir acı haber daha geldi. Teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

23 yaşındaki şehit evlilik hazırlığı yapıyordu

Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından Elmadağ Aşağıkamışlı Köyü Mezarlığına defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

23 yaşındaki şehit, evlilik hazırlığı yapıyordu. 3 aydır Kuzey Irak'taki görevini sürdüren şehit, Kaplan ailesinin 3 çocuğundan biriydi.