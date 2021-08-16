Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'nin kuzeyinde meydana gelen sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti."

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta aşırı yağış etkili oldu. Kastamonu, Sinop ve Bartın sele teslim oldu; şu ana kadar Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.