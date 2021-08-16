Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Özbekistan'dan Karadeniz'deki sel nedeniyle Türkiye'ye taziye
[Fotoğraf: Reuters]
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'nin kuzeyinde meydana gelen sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti."
Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta aşırı yağış etkili oldu. Kastamonu, Sinop ve Bartın sele teslim oldu; şu ana kadar Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Özbekistan Karadeniz Bölgesi Sel
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