Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'den Berlin'deki "ajan krizi"ne acil inceleme
[Berlin'deki İngiltere Büyükelçiliği | Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği'nde çalışan bir İngiliz'in "Rusya için casusluk yaptığı" gerekçesiyle tutuklanmasının ardından İngiliz hükümeti harekete geçti. İngiltere'de ve elçilikte konu ile ilgili acil inceleme başlatıldı.
Geçen hafta İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde sözleşmeli çalışan güvenlik görevlisi David Smith'in Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından
Londra incelemelerini derinleştiriyor.
İncelemeler İngiliz Gizli İstihbarat Servisi "MI6" ve İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliğinde yoğunlaşıyor.
İngiliz medyası, tutuklanan İngiliz vatandaşının 20 MI6 çalışanını ifşa etmiş olabileceğini yazdı. David Smith'in Rusya'ya ajanlık yapmasının ideolojik olduğu; çıkar sağlama amacı taşımadığı belirtildi.
Uzmanlar, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi’nin yapılanmasını elden geçirmek zorunda kalabileceğini söylüyor.
The Guardian gazetesi, 57 yaşındaki Smith'in İngiltere’ye iade edilme ihtimalinin çok düşük olduğunu yazdı.
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