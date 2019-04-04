NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Kongresinde temaslar gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Kıdemli Üyesi Cumhuriyetçi Michael McCaul ile bir araya geldiği ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da bulunduğu görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun, Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren güncel konu ve sorunları muhataplarıyla ele aldığı ve Türkiye'nin pozisyonunu anlattığı bildirildi.

Çavuşoğlu'nun ikili temasları

Öte yandan Çavuşoğlu, Çekya ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Söz konusu temaslarını Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile ikili ticaret hacmimiz&karşılıklı yatırımlarımız başta olmak üzere Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da "Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Kuzey Makedonya’yı NATO’nun 30. üyesi olarak en kısa zamanda aramızda görmek istediğimizi bir kez daha vurguladık." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla bugün yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor. Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA