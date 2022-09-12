Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Yunan halen kaşınıyor
[Fotograf: AA]
Bakan Çavuşoğlu: "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu” programında açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'a tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" dedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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