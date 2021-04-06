Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'la görüşmesini Twitter hesabından değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Bozkır'la görüştük. Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor" dedi.

Türkiye'nin BM'deki öncü rolünün ve Bozkır'a desteğinin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, İstanbul'u BM merkezi haline getireceklerini anlattı.

BM 75. Genel Kurul Bşk olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren @volkan_bozkir'la görüştük.

-Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor.

-BM’de öncü rolümüz&Volkan ağabeye desteğimiz devam edecek.

-İstanbul’u BM merkezi haline getireceğiz. pic.twitter.com/o07kRLj6K2 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 6, 2021

TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

Bozkır, Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kabul edilecek olan Bozkır, temaslarının ardından TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bozkır'ın ayrıca, 10 Nisan'da Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.