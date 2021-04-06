İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini TRT Haber’de değerlendirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/e85CSYYnAA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021

Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar:

- Biz bu darbeci zihniyeti çok iyi tanıyoruz.

- Biz bunu vesayetçi bir hamle olarak değerlendirdik.

- Yapılan bu girişim asla ve asla kabul edilemez.

- Ben açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Burada vesayet bildirisi var. Bu vesayet bildirisinin amacı Türkiye’yi yolundan döndürmektir.

- 15 Temmuz'da bulunduğumuz noktadayız, bir milim sapmadık.

- Bir manipülasyon çabasıyla bu olay geçiştirilemez.

- Bildiriye imza atanların Türkiye ile iftihar etmeleri gerekirdi.

- Cumhurbaşkanımızın kararlılığı açık ve nettir.

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