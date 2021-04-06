İletişim Başkanı Altun: Biz bu darbeci zihniyeti çok iyi tanıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini tepki göstererek, "Ben açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Burada vesayet bildirisi var. Bu vesayet bildirisinin amacı Türkiye’yi yolundan döndürmektir." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini TRT Haber’de değerlendirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/e85CSYYnAA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021
Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar:
- Biz bu darbeci zihniyeti çok iyi tanıyoruz.
- Biz bunu vesayetçi bir hamle olarak değerlendirdik.
- Yapılan bu girişim asla ve asla kabul edilemez.
- Ben açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Burada vesayet bildirisi var. Bu vesayet bildirisinin amacı Türkiye’yi yolundan döndürmektir.
- 15 Temmuz'da bulunduğumuz noktadayız, bir milim sapmadık.
- Bir manipülasyon çabasıyla bu olay geçiştirilemez.
- Bildiriye imza atanların Türkiye ile iftihar etmeleri gerekirdi.
- Cumhurbaşkanımızın kararlılığı açık ve nettir.
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