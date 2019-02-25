Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunun açılışındaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap etti.

Türkiye'nin FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör tehdidiyle aynı anda mücadele etmesine rağmen insan haklarına her zaman önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, demokrasi ve insan haklarını korumanın her zaman en önemli gündemleri olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'de temaslarda bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve ekibine teşekkür ederek, Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinde "tam hesap verebilirliği" sağlamak için gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

'Suriye'deki iç savaş bölgenin istikrarı ve barışı için tehdit oluşturuyor'

Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerindeki insani krizlere değinen Çavuşoğlu, Suriye'de 9'uncu yılına girecek iç savaşın tüm bölgenin istikrarı ve barışı için tehdit oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, 3,6 milyon Suriyeliyi barındıran Türkiye'nin aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu noktada, bir taraftan insan hakları şampiyonu gibi görünen ülkelerin, diğer taraftan Suriye'deki korkunç çatışmalardan kaçanlara sınırlarını açmakta isteksiz olduklarını hatırlatmama izin verin. Hatta bu sorumsuz devletlerden bazıları, Akdeniz'deki göçmenlerin kötü durumunu 'varoluşsal tehdit' olarak algılıyor. Buna karşın Türkiye, yerinden edilmiş Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 35 milyar dolar harcadı."

"İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor"

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerinin alarm verici boyutlara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, keyfi tutuklamaların, Filistin topraklarına el konulmasının, Filistinlilerin yerlerinden edilmeye zorlanmasının ve yerleşim yeri faaliyetlerinin açık şekilde uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına geldiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davası olan bağımsız ve egemen devlet anlayışını tam olarak desteklediğini belirterek, İsrail'in Filistinli sivillerin en temel hakkı olan yaşama hakkını göz ardı ederek aşırı güç kullanmasının daha da endişe verici olduğuna işaret etti.

Çin'e "evrensel insan haklarına saygı" çağrısı

Çavuşoğlu, konuşmasında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine de vurgu yaparak, "BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi ve diğer bazı raporlardaki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin bulgular endişe kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin'in terörle mücadele hakkını kabul ederken, teröristler ve masum insanlar arasında bir ayrım yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Çin makamlarından, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman grupların dini özgürlükleri de dahil evrensel insan haklarına saygı duyulmasını beklediklerini belirtti.

Kıbrıs konusu

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Rumlar, haksız ve insanlık dışı ambargolardan acı çekmeye devam eden Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini hala sindiremiyor. Onların çözüm anlayışı, Kıbrıs Türklerini fiili bir etnik azınlık olarak mevcut devletlerine entegre etmektir. Yeni müzakere süreci, ancak bu zihniyetin değişmesinden sonra başlatılabilir."

Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgale devam ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, Ermeni işgalinin bir milyon Azerbaycanlıyı kendi ülkelerinde mülteci olmaya zorladığını söyledi.

Çavuşoğlu, yüzlerce Azerbaycanlının katledildiği Hocalı Katliamı'nın da unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi olan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise konseyde gözlemci statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları tavsiye niteliği taşıyor, yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi nedeniyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Çavuşoğlu'nun ikili temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve farklı ülkelerden bakanlarla ikili temaslarda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "BM, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki şeffaf ve ilkeli duruşumuzu takdir ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Ramid ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ramid'e Fas'taki FETÖ okullarının kapatılmasından dolayı Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti belirttiği öğrenildi.

BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunun açılışındaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap eden Çavuşoğlu, ayrıca, Silahsızlanma Konferansı'nda konuşmuştu.

Kaynak: AA