Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.
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