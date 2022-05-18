Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım… pic.twitter.com/TjR6JPZNQD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, “Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım” notuyla paylaştı.
Etiketler: Millet Bahçesi Recep Tayyip Erdoğan
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