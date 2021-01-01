Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından Sudan'ın milli gününü Türkçe ve Arapça paylaşımlarla kutladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Sudan Cumhuriyeti'nin milli gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sudan'ın refah ve istikrarına güçlü desteğimiz devam edecek."

Dost ve kardeş #Sudan Cumhuriyeti’nin Milli Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sudan’ın refah ve istikrarına güçlü desteğimiz devam edecek. pic.twitter.com/vyZRg6YPXa — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 1, 2021

Sudan, 1 Ocak 1956'da yaklaşık yarım asırlık İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmişti.