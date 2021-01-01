Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'ın refah ve istikrarına güçlü desteğimiz sürecek
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın milli gününü kutlayarak, refah ve istikrarına güçlü desteklerinin devam edeceğini aktardı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından Sudan'ın milli gününü Türkçe ve Arapça paylaşımlarla kutladı.
Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Dost ve kardeş Sudan Cumhuriyeti'nin milli gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sudan'ın refah ve istikrarına güçlü desteğimiz devam edecek."
Dost ve kardeş #Sudan Cumhuriyeti’nin Milli Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sudan’ın refah ve istikrarına güçlü desteğimiz devam edecek. pic.twitter.com/vyZRg6YPXa— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 1, 2021
Sudan, 1 Ocak 1956'da yaklaşık yarım asırlık İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmişti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Sudan Twitter
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