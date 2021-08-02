Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama yapıyor. https://t.co/RGj0DrzvTU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

"'İnsanlar yanıyor' diye açıklama yapmasını ona yakıştıramadım"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sosyal medya üzerinden milleti panikletmeye çalışması yakışmadı. 'İnsanlar yanıyor' diye açıklama yapmasını ona yakıştıramadım. Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim."

Çavuşoğlu, "Vatandaşların evlerini yapıyoruz, hayvanlarını geri verip, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir vatandaşın bile hayatı bizim için çok kıymetli. Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Sosyal medyada yalan haberler var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangın bölgesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yangınlarla ilgili sosyal medyada yalan haberler var" açıklamasında bulundu.