Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Sırbistan'a gitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in davetine icabetle Sırbistan'a gitti. Çavuşoğlu, iki gün sürecek temasları kapsamında muhatapları ile iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Sırbistan'daki iş insanları ile bir araya gelecek. Daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vuçiç tarafından kabul edilecek.
Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakoviç ile de bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Belgrad'da ayrıca Osmanlı döneminden kalma Bayraklı Camii'ni ziyaret edecek Çavuşoğlu, Yeni Pazar Başkonsolosluğunun da açılışını yapacak.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Sırbistan
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