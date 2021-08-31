Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Sırbistan'daki iş insanları ile bir araya gelecek. Daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vuçiç tarafından kabul edilecek.

Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakoviç ile de bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Belgrad'da ayrıca Osmanlı döneminden kalma Bayraklı Camii'ni ziyaret edecek Çavuşoğlu, Yeni Pazar Başkonsolosluğunun da açılışını yapacak.