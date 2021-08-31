Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Ersoy, mesajında, "Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.

Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/055GW5qPXo — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 31, 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığınca da usta sanatçı için "Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz" mesajı paylaşıldı.