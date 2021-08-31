Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ferhan Şensoy için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Tiyatromuzun kıymetli üstadı Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum."
Tiyatromuzun kıymetli üstadı #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/3vpZTCTP2s— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 31, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Tiyatro CHP
Son Haberler
- 10:48
- 10:31
- 10:41
- 10:36
- 10:38
Sıradaki Haber
Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz