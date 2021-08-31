CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatromuzun kıymetli üstadı Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum."