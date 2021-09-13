Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Kısa süre önce Belgrad'da görüştüğüm Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı dostum Ivica Daçiç ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Daçiç'in hem siyasette hem diplomaside uzun yıllara dayanan tecrübesi parlamentolar arası ilişkilerimizin hızla gelişmesine önemli katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.
Kısa süre önce Belgrad'da görüştüğüm #Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı dostum Ivica Daçiç’le Gazi Meclisimizde biraraya geldik. Daçiç'in hem siyasette hem diplomaside uzun yıllara dayanan tecrübesi parlamentolararası ilişkilerimizin hızla gelişmesine önemli katkı sağlayacak. pic.twitter.com/R4j9AvqX5h— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 13, 2021
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