Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde Hakim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin açılış programına katıldı.

Yargı bağımsızlığına dikkat çeken Gül, hakim ve savcı adaylarına sosyal medya uyarısı yaptı.

"Bağımsızlığınız ve tarafsızlığınıza gölge düşürmeyin"

Bakan Gül, "Bağımsızlığınıza ve tarafsızlığınıza asla ama asla gölge düşürmemek sizin için kesintisiz bir yükümlülüktür. Sosyal medya da dahil olmak üzere her türlü mecralarda, ortamlarda hakimlik mesleğine, savcılık mesleğine yakışır davranmanız gerekmektedir" dedi.

"Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun"

Bakan Gül, verilen kararların açık ve anlaşılır olması gerektiğini de söyledi:

"Sizler faili değil fiili yargılayacaksınız. O yüzden gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun. Öyle bir karar verin ve o kararı öyle bir şekilde yazın ki adliyeden çıkan kim olursa olsun "Ben de olsam bu kararı verirdim, bu gerekçeler doğru" dedirtin. Eğer bunu yapamamışsanız, gerekçeyi karara geçirememişseniz, anlaşılmayan bir karar insanların adalet duygusunu tatmin etmez."