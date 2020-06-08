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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
İki bakan, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele aldı.
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu sergey lavrovSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 17:26
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