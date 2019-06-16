Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlığın Hatay Temsilciliğinin açılışında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de Esed rejiminin İdlib gözlem noktasına saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin. Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür."

[İdlib'de gözlem noktasına saldırı] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejimin saldırılarını tolere etmeyiz. Herkes haddini bilsin. pic.twitter.com/Y61x5j3O6t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Haziran 2019

Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi için de, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA