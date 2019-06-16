Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da hemşehri dernekleriyle bir araya geldi.

Bahçeli, "NATO şemsiyesi altında ittifak hukukumuzun bulunduğu ABD S-400’leri almamıza neden karşıdır? Türkiye’nin savunmasız kalması ABD’nin işine ne yarayacaktır? Sınırımızın yanı başında teröristleri silahlandıran ABD nereye varmaktadır? Türkiye'nin kendi menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, bu iş bitmiştir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" dedi.

Kaynak: TRT Haber