Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı" başarıyla devam ediyor. Terör örgütünün en önemli üstlenmelerinden biri bu dağlardaydı. Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Havadan ve karadan süren harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve sığınakların imha edildiğini, 25 teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Böylece Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı dahil, 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kaynak: TRT Haber