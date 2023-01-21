Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 3 günlük ABD ziyaretinin son durağı New York'ta görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı Körösi ile bir araya geldi. Görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık girişimi ele alındı.

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Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Türkevi'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Retno L. Marsudi ile sabah saatlerinde bir araya gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ikili görüşmede Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geldi

Çavuşoğlu, gün içinde New York'taki programına, ABD'deki Müslüman toplumu temsilcileriyle Türkevi'nde yaptığı toplantıyla devam etti.

Ardından ABD'deki Suriye toplumu temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda, "NewYork'ta ABD'deki Suriye diasporasının temsilcileriyle görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca siyasi sürece desteğimizi yineledik" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönmek üzere New York JFK Havalimanı'na hareket etti.