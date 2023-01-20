AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur" sözleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç makamlarınca Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yarın için Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesine tepki gösterdi.
Ömer Çelik paylaşımında şunları ifade etti:
"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 20, 2023
İsveç elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç’te, yarın 'Kuran-ı Kerim’in yakılması' eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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