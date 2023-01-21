Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.

"İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor"

İsveç'in, bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğine dikkati çeken Şentop, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor" paylaşımını yaptı.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, yarın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.