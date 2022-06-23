Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili görüşme trafiğindeki son durumu değerlendirdi. İki ülke tarafından terör örgütlerine verilen desteği hatırlattı. "Onların güvenlik endişelerini anlıyoruz ama NATO'da herkesin güvenlik endişeleri karşılanmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "NATO zirvesi bir limit değildir, yani öyle bir tarih belirlenmedi, son bir tarih bu sürecin tamamlanması için. Esasen katılım protokolleri imzalansa bile her ülkenin, üye ülkenin iç onay süreçleri de var. Dolayısıyla NATO zirvesine kadar tabii bu konuda bir anlaşmaya varılması için çaba sarf edenler var, müttefiklerimizin de çabaları ortada." dedi.

"Müttefikin güvenlik endişelerinin karşılanması NATO içinde öncelik olmalı"

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’dan heyetlerin Türkiye'ye geldiğini ve teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, son sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Biz yazılı bir şekilde endişe ve beklentilerimizi paylaştık, daha sonra onlardan bir metin geldi, bunları yeterli görmedik ve bizim verdiğimiz metinler üzerinde de çalışmalar yapıldı. En son Brüksel'de teknik düzeyde biraz önce bahsettiğiniz değerli arkadaşlarımızın İbrahim Bey'in (Kalın) ve Sedat Bey'in (Önal) katılımıyla NATO'da bir çalışma oldu. Şu anda o metin üzerinde anlaşılan noktalar var, görüş ayrılığı içinde olduğumuz noktalar var.

Türkiye olarak ve Türk milleti olarak bizim beklentimiz açıkça ortada; eğer bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa tabii ki onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, o da meşrudur ama bir müttefikin güvenlik endişelerinin karşılanması NATO içinde öncelik olmalı. O ülkeler de bunu karşılamalıdır. Yani herkesin güvenlik endişeleri karşılanmalıdır, sadece aday ülkelerin değil. Önümüzdeki süreçte Madrid zirvesinde de bu konular elbette ikili görüşmelerde ve diğer platformlarda ele alınacaktır.

Özellikle NATO zirvesinde, NATO'nun Güney Kanadı ile ilgili terörizme odaklanacak, terörle mücadeleye odaklanacak bir oturumun düzenlenmesini de önemli buluyoruz. Türkiye ve diğer müttefikler olarak İspanya da dahil güneydeki ülkeler olarak, tamam Doğu Kanadına odaklanmak, önemli bir tehdit görüyor NATO sonuçta. İkinci tehdit olarak NATO neyi söylüyor? Terörizmi söylüyor. Dolayısıyla terörizmle mücadele konusuna da odaklanmamız lazım ve bu konuda da terörle mücadele eden ülkelere de destek vermesi lazım. O anlamda NATO'daki oturumu da önemsiyoruz."