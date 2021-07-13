Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Landsbergis ile Ankara'da bir araya geldiğini ifade etti.
Son bir ayda 3 kere Landsbergis ile görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, paylaşımında, "Temaslarımız artıyor, ilişkilerimiz güçleniyor. Düzensiz göçü önlemeye yönelik işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.
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