Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar için diyalog çağrısı

Yapıcı ve olumlu geçen görüşmede Bakan Akar, NATO’nun güney kanadı ve Akdeniz’in iki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve iş birliğine vurgu yaptı.

Akar, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğunu bir kez daha belirtti.

Terörle mücadeleye de değinen Bakan Akar, başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Türkiye’nin salgına rağmen NATO’ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin altını çizdi.