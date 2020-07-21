Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Nijer’in başkenti Niamey’e gitti.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Çavuşoğlu, Nijer’de mevkidaşı Kalla Ankourao ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür"

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Libya'da tek çözüm yolunun, siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler. Başka çıkar yolu yok. Başka bir yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler."