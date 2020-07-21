Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı.

Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi. 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi.

Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı.

[Fotoğraf: AA]

En fazla vaka 25-49 yaş grubunda

Türkiye'de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.

İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Onu, bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Nüfusa göre vaka sayısında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada

Ankara, Konya ve Karaman'ın içinde bulunduğu bölge ise 991 yeni vaka ile 3'üncü sırada.

Nüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu batı Anadolu ve İstanbul izledi.

Göçen hafta Mardin, Gaziantep, Diyarbakır ve Konya vaka artışının en yüksek olduğu illerdi. Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya ve Denizli ise en az vaka görülen iller oldular.