Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kaplan Opersayonu kapsamında terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor. Teröristlere karşı operasyonlar hız kesmeden, kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandoların, belirledikleri tüneldeki gizli bölmede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirdiği ve bunların METİ timi tarafından imha edildiği belirtildi.

#PençeKaplan Operasyonu’nda arama tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen bir tünelde terör örgütü PKK’ya ait; 450 biksi mühimmatı, 100 adet AK-47 mühimmatı, 66 dinamit kalıbı, 5 kg C4 patlayıcı ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/pOBX6WcIpi pic.twitter.com/60frANd6RX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2020

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"450 biksi mühimmatı, 100 AK-47 mühimmatı ve 6 AK-47 şarjörü, 20 Svd Dragunov (Kanas) mühimmatı, 66 200 mm dinamit kalıbı, 5 kilogram C4 patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 50 mekanik fünye, Svd Dragunov şarjörü, 3 Hilti ve 3 Hilti ucu, 5 gaz maskesi ve 6 gaz maskesi süzgeci, 3 pil bloğu ve 4 pil, oksijen tüpü, 3 şemsiye, LCD monitör, inverter (UPS), 60 metre görüntü kablosu ele geçirildi."