Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, COVID-19 salgınıyla mücadelenin hastalığa yakalanmış olanlara bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim" dedi.

Koca ayrıca, "Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor" sözleriyle virüsün tehlikesini bir kez daha hatırlattı.