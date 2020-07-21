Bakan Koca: Salgın, mevki sahibi ayrımı yapmıyor
Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 ile mücadelenin birlikte yürütülmesini gerektiğini hatırlatarak, salgının mevki ayrımı yapmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında, COVID-19 salgınıyla mücadelenin hastalığa yakalanmış olanlara bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim" dedi.
Koca ayrıca, "Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor" sözleriyle virüsün tehlikesini bir kez daha hatırlattı.
COVID-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2020
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