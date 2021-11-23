Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Osmani ile görüştü. Görüşmede, Çavuşoğlu Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Çavuşoğlu Bulgaristan’da Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya
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