Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu Bulgaristan’da Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.