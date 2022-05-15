Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de “NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı”na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye olarak biz eskiden beri NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik.

"Teröre destek verilmesini kabul edemeyiz"

İki ülke Dışişleri Bakanlarına belgeleriyle terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri ortaya koyduk. Beklentilerimizi ilettik. Endişelerimiz gayet meşrudur ve açıkça ortadadır. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz.

NATO'ya üye olacak ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil.

Nasıl garantiler vereceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici.

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