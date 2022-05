Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la görüştük" paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, dün akşam da İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatı konusunda üçlü toplantı gerçekleştirmişti.

