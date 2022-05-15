Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.
Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la görüştük" paylaşımında bulundu.
Çavuşoğlu, dün akşam da İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatı konusunda üçlü toplantı gerçekleştirmişti.
#NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında #Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2022
Met with Foreign Minister @JeppeKofod of #Denmark on the sidelines of @NATO Foreign Ministers’ Informal Meeting. ???????????????? pic.twitter.com/vZfERKCu2b
Etiketler: Danimarka Mevlüt Çavuşoğlu
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