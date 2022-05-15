Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği vurgulandı.

Bölgede yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şöyle:

"1 adet 14.5 mm Doçka uçaksavar silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-4 keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1.300 adet 5,56 mm mühimmat, 4 bin adet 5.45 mm mühimmat, 700 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 adet otomatik tüfek mühimmatı, 400 adet piyade tüfeği mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 80 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 300 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 280 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek zırh delici mühimmatı, 1.080 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 430 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 24 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 40 adet elektrikli fünye, 40 adet sevk fişeği, 2 adet sis bombası, 800 litre benzin ve 600 litre mazot, EYP yapım malzemeleri, 18 adet kullanıma hazır basma düzeneği, Gece görüş cihazı ve termal kıyafet, 3 adet jeneratör, Çok sayıda yaşam malzemesi."