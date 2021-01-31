Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu KKTC'ye gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1-2 Şubat'ta gerçekleştireceği ziyarette ana gündem Kıbrıs meselesi olacak.
Kıbrıs sorunun çözümü konusunda gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin yol haritası ele alınacak.
Ayrıca Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı yatırımlarda masada olacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı KKTC Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 11:04
- 11:01
- 11:02
- 10:45
- 10:47
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Arnavutluk'u ziyaret edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz