Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kazakbaev ile telefonda görüştü.
Görüşmede Kazakbaev, Çavuşoğlu'na COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un selamlarını iletti.
Etiketler: Kırgızistan Mevlüt Çavuşoğlu
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