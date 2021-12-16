Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Afrika Zirvesi marjında son olarak Çad ve Kamerun’dan mevkidaşlarımla görüştük. Ayrıca, Libya Temsilciler Meclisi Başkan V. ile bir araya geldik." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-Afrika Zirvesi marjında son olarak Çad ve Kamerun’dan mevkidaşlarımla görüştük.Ayrıca, Libya Temsilciler Meclisi Başkan V. ile biraraya geldik.



Last bilaterals today w/FMs @Cherif_MZ of Chad & Mbella of Cameroon. Met also w/Acting Speaker Al-Nuwari of Libya HoR. pic.twitter.com/Trud4ukleI — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 16, 2021

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.