Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Afrika Zirvesi marjında son olarak Çad ve Kamerun’dan mevkidaşlarımla görüştük. Ayrıca, Libya Temsilciler Meclisi Başkan V. ile bir araya geldik." ifadelerine yer verdi.

Last bilaterals today w/FMs @Cherif_MZ of Chad & Mbella of Cameroon. Met also w/Acting Speaker Al-Nuwari of Libya HoR. pic.twitter.com/Trud4ukleI