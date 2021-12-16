Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve yarın Dışişleri Bakanları toplantısıyla devam edecek. Zirvede, ilgili bakanlar düzeyinde sağlık, eğitim ve tarım konulu eş zamanlı oturumlar gerçekleştirilecek.

Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini temin edecek zirvenin teması, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" olarak belirlendi.

Zirvede, kabul edilmesi öngörülen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler dahil Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere, bir sonraki zirveye kadarki dönem için yön verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.