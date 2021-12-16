Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 3 test yapıldı, 18 bin 100 kişinin sonucu pozitif çıktı. 167 kişi hayatını kaybederken 25 bin 664 kişi de sağlığına kavuştu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,20 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 122 milyon 393 bin 466'ya yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2020 Martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. COVID-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." ifadelerini kullandı.