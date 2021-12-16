Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Aliyev'in dostluğu kitaplaştırıldı. Kitaba "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" ismi verildi.

Son 18 yılda iki liderin yaptığı görüşmeler, toplantılar ve açıklamalar kitapta yer aldı.

Törene Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ünvanıyla katılan Binali Yıldırım ise "'Beraber yürüdük biz bu yollarda' sloganı Türkiye'nin 20 yıllık geçmişine damgasını vuran, AK Parti'yi liderimizle, iktidara taşıyan en önemli sloganımızdır. Beraber yürüdük. Türkiye, Anadolu toprakları bize az geldi. Oradan Nahçıvan'a, oradan Azerbaycan'a, oradan da Karabağ'a kadar beraber yürüdük. Beraber yürümemizin sonucu da Karabağ artık Azerbaycan'dır" dedi.

"Ümit ederim ki Karabağ'da yapılan savaş bölgedeki son savaş olur"

Dış politikada, dostlukları arttırıp düşmanlıkları azaltacak yollar izlendiğini söyleyen Yıldırım, icap ederse caydırıcı tedbirlerin de alındığını belirtti.

Ermenistan'ın 30 yıl boyunca işgal altına aldığı toprakları Azerbaycan'ın savaşarak Karabağ zaferiyle geri aldığına dikkat çeken Yıldırım, "Ümit ederim ki Karabağ'da yapılan savaş bölgedeki son savaş olur. Bir daha böyle acılarla bölge insanı karşı karşıya kalmaz. Bu kime bağlı? Bu inatlarından, hayallerinden, boş hayallerinden vazgeçmeyen ve bu hayaller uğrunda ellerindeki birçok şeyi de kaybeden, tabiri caizse dolmuşa gelen, gaza gelen Ermenistan'a kalmış" diye konuştu.

"Gelecek, bölgede iş birliğine bağlıdır"

Yıldırım, Karabağ meselesinin bir noktaya geldiğine vurgu yaparak, "Ermenistan'a da biz artık hem Azerbaycan hem Türkiye, barış elini uzatıyoruz. Diyoruz ki 'Gelin Kafkasya'daki gelişmelerden Kafkasya'daki refahtan, Kafkasya'daki zenginlikten siz de istifade edin.' Bu bir açık çağrıdır. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımız Ermenistan'a bir özel temsilci, diplomat ataması da gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla Ermenistan'ın bu önemli fırsatı ıskalamaması gerektiğini düşünüyoruz.

Sadece Ermenistan değil, bölgedeki bütün ülkelerin daha çok refah için, daha çok kalkınma için ve bölgede yaşayan bütün tüm halkların mutluluğu için birlikte çalışma yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Hem diasporanın hem arkalarından kulaklarına fısıldayan 'arkanızdayız biz' diyen devletlerin iş birliğinin bir faydası olmadığını Ermenistan yönetimi inşallah bu sefer anlamıştır, görmüştür. Gelecek, bölgede iş birliğine bağlıdır, komşularla iyi geçinmeye bağlıdır. Ve bu Ermenistan halkının yıllarca mağduriyeti sona ersin istiyoruz ve aileye katılsın, birlikte bölge için çalışalım istiyoruz."