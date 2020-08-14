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Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
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