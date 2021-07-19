Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs ve seyahat kısıtlamaları ele alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Kıbrıs ve ülkemize yönelik COVID-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere
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