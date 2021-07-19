Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Kıbrıs ve ülkemize yönelik COVID-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.