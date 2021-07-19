Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan vaka artışı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlara bayramda daha özenli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısının arttığına dikkat çekti.
Paylaşımda, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" dedi.
Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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