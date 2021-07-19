Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısının arttığına dikkat çekti.

Paylaşımda, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" dedi.