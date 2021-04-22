Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Dışişleri Bakanı dostum Zalkaliani ile Bükreş'te bir araya gelmekten memnunum. Bölgesel ve ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.
"Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek"
Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme kararlılığını yinelediklerini aktararak, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek." ifadesine yer verdi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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