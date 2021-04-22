Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Dışişleri Bakanı dostum Zalkaliani ile Bükreş'te bir araya gelmekten memnunum. Bölgesel ve ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

"Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek"

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme kararlılığını yinelediklerini aktararak, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek." ifadesine yer verdi.