Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar dolar. Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Dışişleri Bakanı dostum Zalkaliani ile Bükreş'te bir araya gelmekten memnunum. Bölgesel ve ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

"Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek"

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme kararlılığını yinelediklerini aktararak, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek." ifadesine yer verdi.